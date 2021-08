La réponse cinglante de Teddy Riner à ses détracteurs sur les JO : "Fais-le toi"

Ce lundi, le journal de France 2 accueillait sur son plateau le célèbre Teddy Riner, fraîchement médaillé de bronze en individuel aux Jeux olympiques (sans oublier l’or en équipe mixte). Oui mais voilà : le bronze, pour certains supporters, c’est une performance très décevante au vu de la carrière glorieuse du judoka. Et ils n’ont pas manqué de lui faire savoir, ce qui a eu le don d’énerver le colosse français. Ce dernier a donc profité de son passage au JT pour remettre les pendules à l’heure.

« C'est le monde à l'envers »

Comme le rappelle le judoka, concourir aux JO n’est pas simple, même avec un CV comme le sien. Pour le faire comprendre, il va droit au but : « J'ai envie de dire à celui qui ose me critiquer : 'Fais-le toi !'. A mon âge, dans l'état où je suis et d'où je reviens, aller chercher et revenir avec deux médailles et malgré tout, même s'il n'y a pas l'or, devenir le plus titré de mon sport, qu'est-ce que je peux dire de plus ? ».