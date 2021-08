Le retour du Seigneur des Anneaux se dévoile

Ce lundi, Amazon Prime a frappé un grand coup en révélant quelques détails sur une arrivée très attendue, celle du Seigneur des Anneaux. Un communiqué a été publié avec plusieurs informations, notamment sur le tournage mais aussi sur la date d’arrivée de cette nouvelle reprise de la série.

Rendez-vous dans plus d’un an

Pour regarder cette nouvelle série, il faudra donc attendre le 2 septembre 2022, soit dans un peu plus d’un an. Une date plus ou moins lointaine puisqu’en réalité le tournage de la première saison ne s’est achevé qu’hier en Nouvelle-Zélande. Difficile donc de faire plus vite. Précision supplémentaire : à cette date-là, tous les épisodes ne seront pas disponibles. Seul le début sera mis en ligne et le reste viendra semaine après semaine.