Kim Kardashian et le sarcophage doré

Chaque année, le Met Gala attire son lot de célébrités. En 2018, Kim Kardashian participait « forcément » à l’événement m’as-tu-vu new-yorkais. Robe dorée Versace, la vedette aux 240 millions d’abonnés sur Instagram s’offrait un bain de photographes sur le tapis rouge, crépitements nourris et flashs éblouissants à l’appui. Elle déambulait ensuite dans les travées du Metropolitan Museum of Art et prenait la pose à côté de la pièce maîtresse du moment : le sarcophage en or de Nedjemankh, prêtre égyptien de haut rang qui a vécu au Ier siècle avant Jésus-Christ. Les yeux cerclés...