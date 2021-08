Miss Belgique et des candidates à sa succession se coalisent pour aider les sinistrés des inondations (photos)

Ce lundi, Trooz et Verviers ont reçu une aide plus insolite que les autres : celle de Miss Belgique 2021 et de 13 candidates au titre de Miss Belgique 2022. En utilisant un fonds financier à disposition de l’association Miss Belgium, elles ont pu acheter un grand nombre d’objets utiles pour les sinistrés des inondations de la mi-juillet. Mais ce n’est pas tout puisque ces jeunes femmes sont également venues sur le terrain pour mettre la main à la pâte.

Apporter « une aide concrète sur place »

Les 13 prétendantes à la succession de Kedist Deltour ont donc laissé leurs plus belles tenues au placard et sont parties à la rencontre des victimes. Leur tâche : servir de petites mains à toutes sortes de tâches mais aussi distribuer tout ce qui a été acheté. « Au vu de la situation en Wallonie et du fait que des candidates viennent de communes durement touchées par les intempéries, nous avons décidé de proposer notre aide », explique Darline Devos, directrice de Miss Belgium, au Nieuwsblad. « Nous aurions pu aider financièrement mais nous avons choisi d’apporter une aide concrète sur place. Aujourd’hui nous nous rendrons à Trooz et Verviers avec une camionnette pleine d’électro. Nous avons acheté la quasi-totalité du stock d’un magasin d’électroménager qui fermait. Grille-pain, bouilloires, cafetières, aspirateurs, friteuses… ».