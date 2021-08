La magie des bains de forêt

Marcher en « ressentant » le chemin sous ses pieds, être attentif aux bruits environnants, respirer l’air humide et l’odeur si particulière des arbres, regarder loin, très loin, sans limiter son champ de vision… Voilà en quoi consiste, ou presque, un bain de forêt. Une pratique de plus en plus répandue aux multiples bienfaits. Une promenade un peu particulière à laquelle initie avec plaisir et passion Maryline, créatrice des « Parenthèses de Maryline ». Détentrice d’une formation en sophrologie et également coach de vie, elle s’est lancée dans cette aventure après avoir...