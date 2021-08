La cathédrale de Tournai offre un magnifique spectacle lumineux tout le mois d’août (vidéo)

Les habitants de Tournai l’ont peut-être déjà remarqué ces derniers jours: une fois la nuit tombée, leur cathédrale brille de mille feux. En effet, durant toutes les soirées du mois d’août, les murs des Cinq Clochers servent de scène de théâtre à un grand spectacle lumineux et musical. Un show qui représente l’histoire de la ville avec l’aide d’un narrateur particulier : la cathédrale elle-même.

Au fil des siècles, les scènes hautes en couleurs se succèdent et éblouissent les spectateurs. On passe de l’époque de Clovis, lorsque Tournai était la capitale du royaume des Francs, à celle de Charles Quint ou d’Henri VIII, sans oublier la révolution française. Selon la RTBF, les spectateurs sont conquis et qualifient le spectacle de « magnifique », « très instructif » ou encore « magique ». Une belle découverte à faire après avoir mangé à la terrasse d’un restaurant, un soir d’août. Seul bémol : il faut réserver sa place sur le site dédié à cet effet.