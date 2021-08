Une femme fait tomber ses lunettes de soleil dans l’enclos d’un orang-outan qui les récupère et les porte (vidéo)

La jeune femme, Lola Testu a peut-être perdu une paire de lunette mais elle rapporte une vidéo qui fait le buzz sur TikTok. Lors de sa visite au zoo, elle a fait tomber sa paire de lunettes de soleil dans l’enclos des orangs-outans dans un zoo en Indonésie. L’une des femelles est vite allée les récupérer. Avec une certaine habileté et probablement par mimétisme, l’animal s’est mis à porter les lunettes de soleil.

La jeune femme a filmé ce moment et a posté la vidéo sur TikTok. Le buzz est très vite arrivé. La vidéo a déjà été vue plus de 44 millions de fois en deux jours à peine. On entend Lola Testu impressionnée de l’aisance avec laquelle l’orang-outan s’est approprié l’objet : « Oh mon dieu ! C’est un truc de dingue ! » s’exclame la jeune femme. Un peu plus tard, l’animal se lasse de l’objet et le relancer à la propriétaire.