Hyundai Bayon: sobre et efficace

Si vous vous posiez la question : oui, le Bayon doit bien son nom à la ville de Bayonne, « l’une des plus belles destinations du sud-ouest de la France ». Avec 4,18 m de long, il n’est plus court que de 2,5 cm par rapport au Kona, l’autre SUV du segment B de Hyundai. Les deux modèles jouent donc dans la même cour, mais leur positionnement est pourtant sensiblement différent. Au Kona le soin de satisfaire ceux qui veulent un petit SUV pétillant sans nécessiter forcément un grand volume intérieur. Au Bayon la réponse aux utilisateurs plus rationnels et aux familles...