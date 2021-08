À la télé ce soir: «La carte aux trésors» et «La 7e compagnie au clair de lune»

Cyril Féraud nous entraîne en région Occitanie, à la découverte du célèbre canal du Midi, dans une zone de jeu qui longe le canal depuis Montesquieu-Lauragais jusqu’à Sallèles-d’Aude, en passant par Castelnaudary et Carcassonne. Et exceptionnellement, ce n’est pas un mais trois départements que les candidats vont survoler : la Haute-Garonne, le Tarn et l’Aude, car ce sont les sources du canal du Midi dont ils vont devoir percer les secrets. Les deux candidats, Myrlène et Clément, vont devoir résoudre des énigmes pour trouver le Trésor et s’élancer dans un jeu de piste géant qui les emmènera à la découverte de la grande histoire du canal du Midi.

Après leur évasion, le chef Chaudard, Pitivier et Tassin ont été démobilisés. Chaudard ignore que sa femme fait de la résistance avec son frère et qu’elle cache un officier, lui aussi résistant, dans la cave de son magasin. Pitivier et Tassin le découvrent et pensent que madame Chaudard a un amant…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Emma, à 9h20 sur Be 1 – Trois étoiles

d’Autumn de Wilde (2019)

Plus près des « Liaisons dangereuses » du concurrent picard Pierre Choderlos de Laclos que d’« Orgueil et préjugés », ce dernier roman publié du vivant de Jane Austen est aussi devenu un best-seller à l’écran où il a été adapté une douzaine de fois depuis 1948 ! Entre le respect du moindre détail et le ton jubilatoire déployé autour de la troublante Anya Taylor-Joy, on évite autant les excès que le déjà-vu.

Judy, à 16h10 sur Be1 – Trois étoiles

de Rupert Goold (2019)

Tirée de la… comédie musicale « End of the Rainbow », la déchéance de Judy Garland dans un biopic ciblé, tirant de chaque scène l’émotion la plus sensible. Gloire en soit rendue à Renée Zellweger, que le réalisateur est parvenu à imposer contre l’avis des producteurs. On craignait que la « Bridget Jones » en fasse des tonnes, comme dans nombre de ses films précédents, mais là, c’est le sans-faute. Un très bel hommage à ce Hollywood d’antan dont l’« âge d’or » n’était pas… si doré.

La 7ème compagnie au clair de lune, à 20h35 sur RTL TVI – Deux étoiles

de Robert Lamoureux (1977)

Le passage bien malgré eux du chef Chaudard et des soldats Tassin et Pithiviers dans la Résistance s’accompagne au moins de quelques séquences mémorables – celle où ils se font passer pour des aviateurs anglais pour essayer de duper Jean Carmet est irrésistible – dans cet ultime volet de la trilogie marquant aussi la retraite définitive de son auteur en tant que réalisateur.

Jumanji : bienvenue dans la jungle, à 20h15 sur AB3 – Deux étoiles

de Jake Kasdan (2017)

Plus de 20 ans après le « blockbuster » de Joe Johnston (avec le regretté Robin Williams), le digne fils du grand Lawrence (« Body Heat ») reprend le flambeau avec à la clé près d’un milliard de dollars de recettes et un excellent « Next Level » apparu en 2019. Un bon film d’action pour enfants de tout âge.

Ronin, à 21h55 sur AB3 – Une étoile

de John Frankenheimer (1998)

Un casting de rêve et le réalisateur on ne peut plus rompu à l’exercice de « French Connection » aux commandes : on attendait beaucoup mieux que ce thriller mal goupillé jusqu’à une conclusion sans intérêt. On comprend presque pourquoi Robert DeNiro y apparaît complètement perdu…