La cuisine

Ci-dessus, vous trouverez un exemple de recette de cuisine de camping. Qu’est-ce au fond que celle-ci sinon la plus ancienne de toutes, la cuisson au feu de bois ? Il faut remonter au Paléolithique, quelque 400.000 ans avant notre ère, et à la découverte et la domestication du feu, qui va s’avérer une étape des plus cruciales dans l’évolution de l’être humain. En cuisant leurs aliments, les premiers hommes vont en augmenter la valeur énergétique et en faciliter la digestion. La cuisson va aussi leur permettre d’éliminer bon nombre d’agents pathogènes, parasites et toxines dont l’...