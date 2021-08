Le retour des espions «so British»

Le jeune agent Gary Unwin alias « Eggsy » coule des jours heureux en compagnie de la princesse suédoise Tilde, mais le « repos du guerrier » est brutalement interrompu par une terrible nouvelle : le QG du Kingsman a été complètement décimé de sorte qu’il n’en reste plus que deux rescapés, à savoir… lui-même et l’agent Roxanne Morton alias « Roxy ». Ces circonstances dramatiques les contraignent à s’allier à leurs homologues US du Statesman dont le siège est caché dans une distillerie de bourbon au cœur du Kentucky. Et voilà donc la joyeuse troupe à la...