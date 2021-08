Face aux critiques, Barack Obama annule sa fête d’anniversaire

Né le 4 août 1961, Barack Obama fête ce mercredi ses 60 ans. L’occasion pour l’ancien président des États-Unis de faire une grande fête, avec des dizaines d’invités. Tout était prévu depuis des semaines, et l’ex-couple présidentiel comptait accueillir tout ce beau monde (ex-collaborateurs, célébrités, etc.) sur l’île de Martha’s Vineyard (Massachusetts) en fin de semaine.

Face à ces remarques, Barack et Michelle Obama ont finalement décidé d’annuler la grande réception prévue, annonce The New York Times ce mercredi matin. « En raison de la nouvelle propagation du variant Delta au cours de la semaine dernière, le président et Mme Obama ont décidé de réduire considérablement l’événement pour n’inclure que la famille et les amis proches », a expliqué la porte-parole du couple, Hannah Hankins, dans un communiqué.