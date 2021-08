Les sorties de la semaine

OSS 117 – Alerte rouge en Afrique noire - Une étoile

Après Le Caire et Rio, l’agent secret le plus maladroit, chauvin et macho de France se rend en Afrique noire ! Une promesse alléchante, tant l’humour basé sur le racisme de l’abruti joué par Jean Dujardin permettait de le ridiculiser avec tendresse. Le hic, c’est qu’en passant la barre à Nicolas Bedos, on perd le regard joyeusement désolé que Michel Hazanavicius portait sur la France de papa au profit d’une défense un peu gênante de celle-ci. Après...