À la télé ce soir: «Un Indien dans la ville» et «Pom-Pom Ladies»

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Sur la piste de la grande caravane, à 13h35 sur Arte – Trois étoiles

de John Sturges (1965)

L’auteur des « Règlement de comptes à O.K. Corral », « Les sept mercenaires » et « Trésor du pendu » s’ose à la parodie pure avec cette chasse à l’« eau de feu » emmenée par Burt Lancaster et Lee Remick, avec au second plan Donald Pleasence, Brian Keith et même Martin Landau en Amérindien d’opérette. Résultat de la… grande course : plein de coups de feu et pas un seul mort ! Pétillant comme une bouteille de champagne, une rareté plus que sympathique à (re)découvrir.

Un Indien dans la ville, à 21h05 sur TF1 – Deux étoiles

d’Hervé Palud (1994)

Rythmée par « Chacun sa route », le fameux « tube » reggae de Tonton David, cette sympathique comédie familiale a même fait l’objet d’une adaptation américaine par les studios Disney.

Mon cousin (1re TV), à 18h45 sur Be 1 – Deux étoiles

de Jan Kounen (2020)

Albert Dupontel, Gaspard Noë… et l’auteur lui-même exécutent un caméo très savoureux dans ce « budy movie » à la française taillé pour ses deux têtes d’affiche, Vincent Lindon et notre toujours irrésistible François Damiens. La caricature des milieux d’entreprise localisés dans le domaine vinicole n’est pas gratuite, et si la morale de l’affaire est convenue, l’ouvrage laisse malgré tout une bonne impression, avec quelques bons gags, dont un spectaculaire « pétage de plombs » en pleine dégustation de grands crus.

Vive les vacances, à 22h50 sur TF1 – Une étoile

de John Francis Daley et Jonathan M Goldstein (2015)

Aucun rapport, évidemment, avec le titre de 1958 signé Jean-Marc Thibaut où l’auteur et son comparse Roger Pierre descendaient la Nationale 7 en scooter. Ici, c’est un pilote de ligne beaucoup trop gentil qui emmène sa famille au volant d’un monospace… albanais dernier cri pour une traversée des States réservant des surprises à la tonne, au propre comme au figuré.

Pom-Pom Ladies, à 20h50 sur RTL TVI – Une étoile

de Zara Hayes (2019)

L’inaltérable Diane Keaton s’est aussi investie en tant que productrice de ce nouvel ersatz des « Calendar Girls » et « The Full Monty ». Certes sympa, mais assez lent, plutôt bavard et sans la moindre surprise.