Surexcités, les Red Lions célèbrent leur titre olympique dans les vestiaires (vidéo)

L’ostéopathe de notre équipe nationale a filmé la scène et l’a partagée sur les réseaux sociaux. On y voit les Lions chanter à tue-tête et sauter dans tous les sens, surexcités après leur victoire en finale. Des images incroyables, qui font un bien fou à la Belgique et surtout à l’équipe, médaille d’argent des JO de Rio, et à son staff.