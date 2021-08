Malaise dans la famille royale: le mari de la princesse Eugenie photographié avec une mannequin topless

Le Daily Mail a dévoilé il y a quelques jours des clichés du mari de la princesse Eugenie – petite-fille de la reine Elizabeth II – en vacances sur un yacht à Capri. On y voit Jack Brooksbank en compagnie de plusieurs femmes, dont une mannequin, Erica Pelsoni, qui se retrouve à un moment topless à ses côtés et dont il a l’air assez proche.

Les photos du mari de la princesse Eugenie ont évidemment rapidement fait le tour des réseaux sociaux et de la presse, causant un nouveau scandale au sein de la famille royale. Les Britanniques sont d’autant plus choqués que le couple princier a accueilli il y a six mois son premier enfant, un petit garçon prénommé August , et que la princesse Eugenie s’occupait donc du bébé pendant que son mari prenait du bon temps à Capri.

Pour calmer la polémique et les rumeurs d’infidélité de Jack Brooksbank, Erica Pelsoni a tenu à prendre la parole dans les colonnes du Daily Mail. « D’habitude, je ne suis jamais seins nus, mais mon bikini était mouillé et j’ai décidé de l’enlever », a expliqué la top model, ajoutant s'être « sentie très mal » après avoir découvert les photos prises par les paparazzis. « Cela a conduit les gens à faire des suggestions inappropriées et à tirer des conclusions hâtives et c’est très blessant que les gens pensent cela. Je suis vraiment désolée si j’ai mis la princesse Eugénie et Jack dans l’embarras. Il n’était pas approprié que je sois seins nus », s’est-elle excusée.