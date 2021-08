Testé pour vous : OnePlus Nord CE

Avec le « Nord », sorti l’été dernier, OnePlus avait frappé fort en proposant un très bon smartphone au prix de 399 €. Aujourd’hui, avec le Nord CE, l’orientation est différente. « CE » signifie « Core Edition », qu’on pourrait ici traduire par « Critères essentiels ». En gros, le fabricant chinois dit vouloir offrir une expérience de même niveau, en offrant « ce qui compte vraiment », mais pour un prix plus doux. Le Nord CE est proposé dans plusieurs configurations qui démarrent avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. La prise en main révèle un appareil efficace et dans l...