Les musées sans voiture (6): Musée en Piconrue, une mission de transmission

Musée de l’Homme avant tout, le « Piconrue – Musée de la Grande Ardenne » raconte une histoire : celle de l’Ardenne et de ses habitants. Jadis connue sous le nom de Musée en Piconrue, l’institution voit le jour il y a près de 40 ans dans le but de conserver le patrimoine mobilier des églises luxembourgeoises et de participer au sauvetage de nombreux objets menacés par le vol, l’abandon et la mauvaise conservation.

Une mission à la fois essentielle et novatrice rapidement cadencée par nombre d’expositions temporaires et de publications...