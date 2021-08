Zombie TeenZ Évolution

Un jeu avec des zombies qui sèment la pagaille dans la ville et qui est adapté pour jouer dès 8 ans, cela existe ! Zombie TeenZ Évolution est un jeu coopératif où les joueurs incarnent des jeunes adolescents. L’objectif est de récupérer les 4 ingrédients qui permettront de concocter un antidote pour rendre leur forme humaine aux zombies. La grande particularité de ce jeu et qui en fait toute sa force, c’est son côté évolutif. En effet, après chaque partie, que l’on réussisse à sauver la ville ou non, les joueurs colleront des petits autocollants, valideront des missions et...