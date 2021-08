Test – NEO The World Ends With You: retour à Shibuya

Après 14 ans d’absence, The World Ends With You refait surface avec un nouvel épisode plus ambitieux que l’original.

La licence fait donc son retour avec une véritable suite sur PlayStation 4 et Switch. Ce nouvel épisode se déroule de nouveau à notre époque à Tokyo, dans le quartier de Shibuya. Nous suivons alors Rindo et son ami Fret qui vont tous deux être contraints de participer au jeu des Reapers. Ceux-ci doivent affronter des monstres et réaliser des tâches dans le but de survivre. Cette aventure assez longue et linéaire sera entrecoupée de nombreux combats. Les personnages utilisent des badges qui leur octroient des pouvoirs. Le système de combat est simpliste mais fun, il est également possible...