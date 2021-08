À la télé ce soir : « Moonwalker » et « Rock » (vidéos)

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Rock », à 20h30 sur RTL TVI – 3 étoiles

de Michael Bay (1996)

Nicolas Cage (lequel profita du refus…. très regretté ultérieurement par Arnold Schwarzenegger) et Sean Connery (aussi coproducteur qui préféra rester en permanence à Alcatraz dans une caravane durant tout le tournage !) composent un tandem de choc dans cet excellent film d’action qui révéla le futur créateur des « Transformers ». Depuis, l’intéressé n’a guère réussi à faire vraiment mieux sur le plan qualitatif, sauf peut-être avec « 12 Hours ». Question budget, en revanche…

« Quest for Camelot », à 20h32 sur La Trois – 2 étoiles

de Frederik Du Chau (1998)

La première réalisation anglo-saxonne de notre compatriote ne manquait pas d’ambition avec un budget de 40 millions de dollars et les voix originales des Gary Oldman, Eric Idle, Jane Seymour, Céline Dion, Pierce Brosnan, Gabriel Byrne et même Sir John Gielgud ! En français, on eut quand même droit à Alain Chabat dans un double rôle, et au titre « Excalibur, l’épée magique » indiquant qu’il s’agit bien d’une énième revisite de la légende des… « Chevaliers de la table ronde ». Rigolo et plutôt réussi, dans le parfait formatage disneyen, sauf qu’ici, c’était pour la Warner.

« Big Game », à 20h15 sur AB3 Channel – 2 étoiles

de Jalmari Helander (2014)

Ce sympathique ersatz de « Air Force One » place le président des États-Unis en tout aussi mauvaise posture dans la forêt de Laponie où son sort est lié à un jeune apprenti chasseur pour échapper aux terroristes ! Le scénario et les retournements de situation sont parfois téléphonés, mais l’autodérision de Samuel L. Jackson et la splendeur des décors naturels rendent cette série B assez spectaculaire et sans autre prétention plutôt plaisante. Notons également la B.O. du Britannique Rolfe Kent, l’éclectique compositeur des « Nurse Betty », « Freaky Friday », « Les chèvres du Pentagone », « Gambit », « Downsizing », « Stan & Ollie » ou encore… « Le Petit Spirou ».

« Moonwalker » à 20h35 sur Tipik – 1 étoile

de Jerry Kramer (1988)

Le toujours adulé feu « roi de la pop » a lui-même coscénarisé « son » film et invité Sean Lennon, le dernier fils du Beatle dont il venait de racheter les droits du catalogue commun avec McCartney. Succession de clips en première partie et pseudo-fiction en seconde. Un peu… « plic-pop », quoi. La VHS est restée la vidéo musicale la plus vendue de l’histoire. Les fans de Michael Jackson se sont également rués sur le DVD de 2001 et le Blu-Ray de 2010.