Kool and the gang : le cofondateur Dennis Thomas est décédé à l’âge de 70 ans

« Le 7 août 2021, Dennis Thomas (connu sous le nom de « Dee Tee »), mari, père bien-aimé et cofondateur de Kool and the Gang, est décédé paisiblement dans son sommeil à l’âge de 70 ans dans le New Jersey. » C’est par ces mots que le groupe Kool and the Gang annonce la terrible nouvelle. « Membre original de Kool and the Gang, Dennis était connu comme la quintessence du mec cool, apprécié pour ses vêtements et chapeaux branchés, et son comportement décontracté. »

Saxophoniste alto, flûtiste, percussionniste et maître de cérémonie lors des concerts, Dee Tee était apparu pour la dernière fois avec le groupe le 4 juillet dernier à l’occasion du Hollywood Bowl de Los Angeles.