À la télé ce soir: «Les femmes du 6e étage» ou «Démineurs» (vidéos)

À Bagdad, le sergent-chef James vient d’être nommé à la tête de la meilleure équipe de déminage de l’armée américaine. La mission de ses hommes est l’une des plus dangereuses : désamorcer des bombes. James surprend deux de ses subordonnés, Sanborn et Eldridge, par ses méthodes peu orthodoxes…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Les femmes du 6e étage », à 20H20 sur La Une – trois étoiles

de Philippe Le Guay (2010)

L’auteur s’est largement inspiré de son enfance pour imaginer cette histoire qui a le grand mérite de sonner juste : une œuvre aussi personnelle que réussie, grâce entre autres à la richesse d’un casting sur mesure où les actrices espagnoles ont la part belle, Carmen Maura en tête, à laquelle a d’ailleurs été attribué le César de la meilleure actrice dans un second rôle.

« L’argent de poche », à 20H55 sur Arte – deux étoiles

de François Truffaut (1976)

Un peu plus de 15 ans après ses « 400 coups » évoquant sa propre jeunesse, le futur auteur du « Dernier métro » retrouve l’enfance avec ce faux documentaire sur deux classes d’une école de province, sous la direction des « instits » Chantal Mercier et Jean-François Stévenin (tout récemment disparu à 77 ans). Une œuvre spontanée donnant l’impression d’avoir été tournée « sur le tas ». On adore ou on tolère. Le procédé peut effectivement exaspérer plus d’un inconditionnel de… vrai cinéma.

« L’art de la guerre », à 23H05 sur TMC – deux étoiles

de Christian Duguay (2000)

Ex-légitime de Michael Douglas dans « Fatal Attraction » et acolyte de Harrison Ford dans les adaptations de Tom Clancy par Phillip Noyce, la « scientologiste » Anne Archer tire dangereusement les ficelles dans cette coproduction américano-canadienne emmenée par l’indestructible Wesley Snipes. Une agréable série B à 60 millions de dollars… U.S. quand même, par le futur auteur québécois des « Jappeloup », « Belle et Sébastien : l’aventure continue » et le remake d’« Un sac de billes ».

« Rambo II : la mission », à 20H00 sur Club RTL – une étoile

de George Pan Cosmatos (1985)

En revenant sur les exploits évoqués dans le 1er opus, la série entrait dans sa phase de surenchère et perdait aussitôt sa fragile crédibilité. Le pire restait pourtant à venir…

« Marseille », à 21H05 sur France 3 – une étoile

de Kad Merad (2016)

Cette histoire d’un « fada » de retour à ses racines après un long séjour forcé au Canada est émouvante, autant que joli l’hommage à la cité phocéenne. Le propos manque toutefois de rythme et d’humour, à l’image d’un Venantino Venantini jouant un vieillard amnésique en cavale. Il s’est éteint en octobre 2018 à 88 ans.