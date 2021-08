Une Belge remporte une nouvelle fois le titre de… championne du monde de décorticage de crevettes

Après les sept médailles remportées aux JO par les athlètes belges, voici une autre compétition, beaucoup plus insolite ! En effet, ce dimanche 8 août avait lieu le championnat du monde de décorticage de crevettes grises à Leffrinckoucke, près de Dunkerque, rapporte RTL. Et pour la troisième fois d’affilée, c’est une Belge qui a remporté le titre. Katty Vanmassenhove, une institutrice, a ainsi décortiqué 116 grammes de crevettes en 10 minutes, battant également son propre record de 112 grammes de crevettes décortiquées sur le même laps de temps. « Je suis très fière et très contente de gagner, ça m’étonne », a réagi par la suite la championne.

Sa capacité à pouvoir décortiquer des crevettes aussi vite, Katty l’explique par l’habitude. « Ma mère a un établissement près de la mer et elle vend des croquettes aux crevettes. Et depuis que je suis petite, je l’aide à les décortiquer. Ma mère va plus vite que moi mais elle a beaucoup de travail, donc moi j’ai le temps pour venir ici, et moi j’ai gagné », a ajouté la gagnante en souriant, rapporte RTL.