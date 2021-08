À la télé ce soir: «Une bonne leçon» et «Si les murs pouvaient parler» à Rome

Le palais du Quirinal, situé sur la plus haute colline de Rome, a été successivement la résidence d'été des Papes, puis celle des rois d'Italie, pour être aujourd'hui la résidence officielle du président de la République. L'entretien de cet immense palais de 110 500 mètres carrés repose sur une organisation colossale : 1 720 salariés dont 819 membres des forces de l'ordre et 102 membres de l'équipe présidentielle. Stéphane Bern ouvre toutes les portes de ce palais impressionnant et fait vivre les histoires qui ont rythmé la vie de ce bâtiment qui surplombe la ville depuis 500 ans. Grâce aux plus grands spécialistes français et italiens, aux témoignages in situ des membres du personnel (cuisiniers, jardiniers, gardes et cuirassiers) et à des archives inédites, le Quirinal livre ses secrets.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Deepwater Horizon », à 20h00 sur Club RTL - Trois étoiles

Partageant la tête d’affiche avec Kurt Russel, John Malkovich et Kate Hudson, Mark Wahlberg est aussi le coproducteur de cette réalisation due à l’auteur des « Bienvenue dans la jungle », « Hancock » et « Battleship ». Changement de registre mais pas de technique, car dans le domaine du spectaculaire, on savait déjà que le gaillard… savait y faire. Sans voyeurisme ou surenchère d’effets spéciaux, l’ouvrage se veut tout simplement réaliste et fidèle à la trame des faits, en retraçant ce qui fut à ce jour la plus grande catastrophe pétrolière de l’histoire des États-Unis.

« Au nom de ma fille », à 21h35 sur RTL-TVI - Trois étoiles

Par l’auteur de « Présumé coupable », l’évocation par celui qu’on surnomme « le nouveau Cayatte » d’une autre histoire vraie, l’«affaire Grombach» qui a divisé les justices allemande et française durant plus de trois décennies. Coécrite par Julien Rappeneau, une reconstitution exemplaire mettant une fois de plus en lumière tout le charisme de Daniel Auteuil.

« Gods of Egypt », à 20h10 sur Plug RTL - Deux étoiles

L’auteur australien de « The Crow » n’y va pas de main morte avec les images de synthèse qui n’ont sans doute jamais été aussi parfaites… qu’indigestes ! C’est là tout le paradoxe de cette superproduction dont le casting s’efface presque devant cette reconstitution « highest tech » de la terre des pharaons. L’histoire, elle, est classique et plutôt charmante, à l’image des sémillantes Courtney Eaton et Élodie Yung, pas vraiment perdues dans ce duel de titans où Gerard Butler se taille la part du lion dans le rôle du… méchant de service.

« Calm with Horses », à 20h30 sur Be 1 - Deux étoiles

Cette descente dans les tréfonds de la délinquance organisée au pays de la Guinness ne manque ni d’émotion ni d’ambiance, mais donne une assez sérieuse impression de déjà-vu.

« Simon Werner a disparu », à 22h35 sur 13e Rue - Deux étoiles

Si Pirandello avait croisé les créateurs de « Twin Peaks », ça aurait pu donner ce thriller à tiroirs plutôt habile et original, qui a l’immense mérite d’entraîner le cinéma français dans des sentiers assez peu explorés depuis « Les disparus de Saint-Agil ».