Un acteur des films «Harry Potter» se rendra à Huy pour une «chasse aux horcruxes»

Le 16 octobre prochain, Huy donnera rendez-vous aux fans de la saga Harry Potter. Ce jour-là, la « ville aux millionnaires » deviendra la « ville aux sorciers » avec un événement organisé en collaboration avec la page Facebook « Poudlard, plus qu’une maison » : une chasse aux horcruxes, ces fameuses reliques de magie noire. Et pour couronner le tout, un des acteurs de la série sera présent : Hugh Mitchell.

Pour avoir la chance de chasser l’horcruxe dans la cité mosane, il va falloir être rapide. Les inscriptions ont commencé ce lundi et le soir même, il ne restait déjà plus que 10% des places disponibles. Et pour ceux qui voudront rencontrer l’acteur, il faudra payer le prix. 10€ pour qu’une personne fasse un selfie avec lui, 20€ pour un autographe et 25€ pour les deux. Bref, il faut le vouloir, mais c’est le prix de la magie de la série! Quant à ceux qui arriveraient trop tard pour s’inscrire à l’événement de Huy, une chasse aux horcruxes sera aussi organisée à Hélécine, Ciney et Herstal. Par contre, là-bas, pas de Hugh Mitchell à l’horizon.