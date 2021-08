A cause de son divorce, Bill Gates quitte définitivement le podium des personnes les plus riches

Forbes l’a officiellement confirmé ce lundi : Bill Gates s’est fait dépasser par Mark Zuckerberg dans son classement des plus riches et est tombé à la cinquième place. En cause son divorce avec Melinda French. Pour concrétiser cette séparation, le milliardaire lui a fait une donation via la holding Cascade Investment à hauteur de 2,4 milliards de dollars. Logiquement, cela se fait ressentir dans les chiffres de Forbes pour l’informaticien originaire de Seattle. Ce dernier garde néanmoins un joli patrimoine, et c’est un euphémisme : 5,6 milliards de dollars.

Fait intéressant : depuis que Forbes établit cette liste des milliardaires, c’est-à-dire en 1987, Bill Gates est toujours apparu parmi les plus grands. Au début, ce sont les Japonais qui dominaient mais dès la moitié des années 1990, dans la foulée de la crise économique nippone, les Américains se sont imposés et Bill Gates a pris la première position. Par la suite, il restera toujours en tête de course jusqu’en 2018, à deux exceptions près. En 2008, Warren Buffett a brièvement pris la première place et entre 2010 et 2013, c’est le Mexicain Carlos Slim qui est passé devant eux.