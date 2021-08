Yamaha XSR125: geisha du bitume

Cette nouvelle Yamaha d’entrée de gamme recèle tant de qualités pour une 125 qu’on les croirait naturelles. Or, une telle réussite entre ces deux contraintes que sont la qualité et le prix se révèle rare.

L’aspect néo-rétro de la XSR125 saute aux yeux : selle plate mais confortable, réservoir en goutte d’eau avec emplacement pour les genoux, garde-boue peints, pot enrobé d’une buse perforée noir mat… Mais la modernité n’est pas absente : phares avant et arrière ronds à leds et tableau de bord LCD. Public cible annoncé par Yamaha : les jeunes, les femmes, les personnes sans expérience et les permis B qui en ont assez d’être coincés dans les embouteillages. Cette nouvelle petite machine se montre maniable, même à l’arrêt. Sa taille humanisée par rapport à certains trails, la...