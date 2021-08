BMW Série 4 Cabrio, les plaisirs oubliés

Un classique, la Série 4 Cabrio ? Oui, si on oublie le « 4 » et qu’on se rappelle que, finalement, ce n’est que par un caprice de marketing. En fait, il ne s’agit que du nouveau nom de baptême d’un indiscutable classique : la BMW Série 3 Cabrio. La Série 4 est évidemment la dernière représentante en date d’une longue lignée de cabrios 4 places. Élégants, discrets, qu’une clientèle chic et de bon goût a toujours su apprécier. Des cabrios qui se font rares, soit dit en passant. Surtout en dehors du premium. Rappelez-vous ces étés peuplés de cabrios Peugeot, Renault, Ford...