Sa vie ressemble à un conte de fées. À 44 ans, il vient de fêter ses dix ans de mariage avec la sublime Blake Lively et se prépare à tourner dans les trois années à venir près de huit films.

Avez-vous tout de suite été partant pour jouer dans « Free Guy » ?

Oui, totalement. J’ai lu et adoré le scénario et à peine quelques jours plus tard, Shawn Levy était chez moi à New York pour en discuter en détail. Nous avions...