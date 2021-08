Test – Samurai Warriors 5: un reboot séduisant

Après un Dynasty Warriors 9 relativement décevant malgré une formule entièrement repensée, Omega Force nous revient avec un Samurai Warriors 5 qui change cette fois de style graphique, en épousant un look beaucoup plus animé.

Changement radical de style graphique pour Samurai Warriors 5. Car ils étaient nombreux à attendre cet épisode après la débâcle Dynasty Warriors 9, un épisode qui s’était présenté presque comme un reboot complet de la franchise, et qui avait maladroitement misé sur un monde ouvert pour tenter de se rafraîchir. Samurai Warriors 5, lui, revient à une formule plus conventionnelle avec un découpage en chapitres et des zones de jeu réduites à des champs de bataille. Samurai Warriors 5 se démarque toutefois de ses ancêtres au niveau de son style graphique, avec un style « animé » qui...