Par Henri Vernes (2): les conquérants du Nouveau Monde

Pourtant, depuis la découverte du Yucatan, faite en 1515 par Francisco Hernandez de Cordoba, toutes ces fantasmagories sont reléguées au second plan. S’il faut en croire Cordoba, les terres nouvelles regorgent de richesses et les récits de Grijalva et de ses hommes viennent renforcer ses dires. À Hispaniola et à Cuba, quand on parle du Yucatan, il n’est question que de montagnes d’or, de pierres vertes aussi grosses que le poing et de perles fabuleuses.

Plusieurs jours ont passé depuis le retour de Grijalva et sans doute est-ce aux trésors encore...