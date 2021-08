Gentils Ricains, méchants «E.T.»

L’une des plus monumentales productions de la grande et richissime galerie du septième art californien, témoin emblématique d’une mégalomanie qui n’avait pourtant pas encore atteint – loin s’en faut… – son paroxysme du vingt-et-unième siècle. Un quart de siècle après sa sortie, « Independence Day » fait toujours recette, davantage peut-être pour son second degré, volontaire ou non. Un vrai film culte, né de l’imagination du réalisateur allemand Roland Emmerich et de son inséparable complice d’alors, le scénariste new-yorkais Dean Devlin.

