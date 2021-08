Un film culte lié à son époque

Une B.O. illustrant tout naturellement le genre évoqué, le « look » unique des deux frangins susvisés, des grosses bagnoles à la casse et à la pelle, un humour faussement froid et une ambiance hors des chantiers battus : « The Blues Brothers » fut à sa sortie, en 1980, un film aussi culte que rattaché à son époque, beaucoup plus « fin seventies » que réellement « eighties ». L’intrigue est policière, suivant le parcours de deux frères hors-la-loi, Jake et Elwood, deux gaillards imperturbables, et reconnaissables au premier coup d’œil :...