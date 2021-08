Venise et la montée des périls

À Venise, la montée des eaux et la montée des périls sont un seul et même thème. L’eau, les canaux, l’aqua alta, la place Saint-Marc inondée périodiquement, les soubassements de la cité des Doges rongés par le temps, les passerelles surélevées pour maintenir un semblant de vie et d’activité, les touristes les pieds dans l’eau… Venise doit sa fortune, sa légende et ses ennuis à l’eau, amie et ennemie.

Dans la série « Drôles de villes pour une rencontre », le réalisateur Jérôme Mignard se penche sur les dangers multiples qui pèsent sur cette...