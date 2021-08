Bombes... anatomiques en maillot rouge

Les séries télé les plus populaires ne font pas toujours de bons films. Il y a eu certes « Les incorruptibles » de Brian De Palma qui, en 1987, lança la carrière de Kevin Costner, la saga « Mission : impossible » initiée par le même réalisateur, et de mieux en mieux exploitée, ou encore « Le fugitif » d’Andrew Davis en 1993 qui valut à Tommy Lee Jones l’Oscar du meilleur second rôle en 1993. À l’opposé, « Le Saint » joué par Val Kilmer en 1997 fut un échec tout aussi retentissant que le « Chapeau melon et bottes de cuir », apparu un an...