À la télé ce soir: «Sweat escape» ou «Une bonne leçon»

Marion, avocate au barreau de Paris, voit arriver sa petite soeur, Sidonie, de retour d'un club de vacances au Maroc, le coeur brisé par un certain Diego. Ce G.O., guide de randonnées dans le désert, aurait abusé d'elle. Suite à la tentative de suicide de Sidonie, qui lui a fait perdre la mémoire, Marion décide de se rendre sur place, bien décidée à démasquer ce bourreau des coeurs et à le lui faire payer ! Mais les apparences sont parfois trompeuses... Diego tombe immédiatement sous le charme de Marion. Hélas, le chef du village lui a interdit de séduire la moindre touriste sous peine de se voir envoyé aux confins de l'Islande, au club pour seniors de Reykjavik.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Ave, César ! », à 20h37 sur La Trois - Trois étoiles

D’Ethan et Joel Coen (2016)

Les jongleries quotidiennes d’un gestionnaire de la faune hollywoodienne des années 50 : l’occasion pour les inséparables frangins de démystifier et de… « re-mystifier » l’âge d’or dans toute sa splendeur. Un hommage à peine irrévérencieux aux stars d’époque campées de façon complice et jubilatoire par les stars d’aujourd’hui. Très cinéphilique et peut-être un peu trop pointu ? Faute avouée est ici à cent pour cent pardonnée.

« Voyage au centre de la terre 2 : l’île mystérieuse », à 20h05 sur Tipik - Deux étoiles

de Brad Peyton (2012)

Josh Hutcherson est le seul rescapé du numéro un de 2008, dont l’esprit a été conservé en dépit du changement d’équipe. On craignait pourtant le pire avec Dwayne Johnson et Luiz Guzman en têtes d’affiche, mais non : du bon cinéma du moins pour jeune public, avec un Michael Caine en parfaite santé.

« Avis de mistral », à 20h30 sur RTL TVI - Deux étoiles

de Rose Bosch (2014)

Voilà une sympathique comédie familiale et ensoleillée qui a autant déplu à la critique hexagonale que globalement séduit son grand public selon un air connu. Il n’y a pas eu de telle polémique chez nous puisque le dernier film de l’auteure de « La rafle » n’est pas sorti en salle. Aux côtés de Jean Reno et Anna Galiena apparaissent notamment Charlotte de Turckheim, Hugues Aufray et même dans son propre rôle Michel Drucker.

« A guy thing », à 20h15 sur AB3 - Une étoile

de Chris Koch (2003)

Alias « Ivresse et conséquences » en V.F. Connue en tant que Nicky Parsons dans la tétralogie « Jason Bourne », la blonde Julia Stiles joue la briseuse involontaire de futur ménage dans cette comédie sentimentale gentillette et, à vrai dire, déjà miraculeusement tirée des oubliettes. Le pire est que depuis, on a fait mille fois… pire.

« Endiablé », à 21h55 sur AB3 - Une étoile

de Harold Ramis (2000)

Cette comédie due au père des « Mafia Blues » se distingue au moins par l’aveuglante apparition de la trop rare Elizabeth Hurley dans le rôle du diable en question. À n’en pas croire ses yeux, en effet !