Mariés depuis 1938, ils décrochent un nouveau record

Marcel Brouard et Berthe Brouard se sont dits oui le 26 novembre 1938. Aujourd’hui, après 82 ans de mariage, ils deviennent le couple marié depuis le plus longtemps en France, selon un classement non officiel.

Marcel et Berthe se sont rencontrés avant la Seconde Guerre mondiale, lors d’un bal. Marcel Brouard avait alors une vingtaine d’années quand il rencontre Berthe, de sept ans sa cadette. Ils commencent à se parler et à se fréquenter dans un cabinet médical où travaille Berthe Pallu. Deux ans après leur mariage, Marcel Brouard est mobilisé au front et il sera envoyé dans un camp de prisonniers de guerre en Allemagne. Lorsqu’il revient, il retrouve Berthe et reprend son métier de maçon et devient chef de chantier. Aujourd’hui, Marcel Brouard a 107 ans et sa femme 100 ans. Le couple a trois enfants, huit petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants.