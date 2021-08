Un garçon de 9 ans devient la cible de messages à caractère sexuel sur Instagram

À Alost, un garçon de 9 ans a commencé à recevoir des messages à caractère sexuel sur Instagram, sa mère se dit dégoûtée. L’histoire est remontée par Het Laatste Nieuws . La mère du garçon, Charlotte R. explique la situation. Dans la soirée de mardi soir, son fils utilisait Instagram pour regarder les récents posts de ses idoles, quand il a reçu un message de « Marie The Fox ». Charlotte R. explique qu’elle ne connaissait pas du tout cette personne : « Mon fils est immédiatement venu me demander si je connaissais cette personne, mais son nom m’était totalement étranger (.) La personne a demandé une photo de mon fils et j’ai ensuite repris la conversation pendant un moment en me faisant passer pour mon fils ».

Les demandes venant de la personne qui se présente comme une « jeune fille » sont de plus en plus insistantes et surtout dérangeantes. La mère du petit garçon rapporte que la personne demandait des photos de l’enfant nu. « La personne a énormément insisté sur l’envoi de photos, même lorsque j’ai dit que je n’étais pas très sûre de moi, « elle » n’arrêtait pas de dire que j’étais très belle sur ma photo de profil et qu’elle voulait voir d’autres photos. À un moment donné, elle m’a également dit qu’elle était assise nue sur une chaise, mais qu’elle ne pouvait pas envoyer de photos d’elle » raconte Charlotte R.