Instagram s’excuse après la censure des affiches du film d’Almodovar

Polémique sur les réseaux sociaux

Le retrait des images avait fait polémique sur les réseaux sociaux et les médias en Espagne. Instagram est régulièrement pointé du doigt pour le retrait automatique d’images en application de sa politique très stricte concernant la nudité et la lutte contre la pornographie. L’application affirme que ses règles ont évolué et sont devenues plus « nuancées », pour faire des exceptions en matière de nudité lorsqu’il s’agit par exemple d’allaitement, de nudité lors de manifestations ou dans l’art.