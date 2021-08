Les studios d’Abbey Road ouvrent leurs portes au public

Pour pouvoir voir les salles, les visiteurs devront tout de même débourser une centaine d’euros. Ils auront accès à trois salles d’enregistrement d’origine, dont l’une date de 1931. Une partie du matériel aussi sera exposée dont des consoles d’enregistrement de l’époque des Beatles et un piano utilisé pas The Zombies ou Russ Conway.

Pour ses 90 ans, le célèbre studio a décidé d’ouvrir ses portes au public. Les fans de musique pourront alors découvrir le sanctuaire où sont nés les plus grands morceaux, installé à Londres, dans la rue Abbey Road. La visite n’est cependant possible que pendant une semaine.

Les studios sont devenus célèbres par les grandes stars qu’ils ont produites mais aussi grâce à l’hommage des Beatles avec leur album « Abbey Road », sorti en 1969, 11e album de l’un des groupes les plus prolifiques de leur génération. Sur la couverture, les quatre musiciens traversent la rue du studio. Les Beatles ne sont pas les seuls membres mythiques à avoir foulé le parquet des studios. Les Pink Floyd, Kate Bush, Oasis, Kanye West et Adèle sont aussi venu profiter de l’expérience du studio presque centenaire.

Derrière les morceaux de nos vies

La directrice générale des studios a déclaré à NME : « Célébrer les 90 ans de Abbey Road en invitant le public à dépasser les panneaux ’Entrée interdite’, c’est une manière vraiment géniale pour nous de partager la magie de cet endroit (…) Les journées portes ouvertes d’Abbey Road sont une occasion rare et fascinante de découvrir les histoires qui se cachent derrière certaines des plus grandes chansons qui ont été la bande-son de nos vies, et ce, dans les salles où elles ont été créées ».