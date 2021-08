À Pompéi, les vestiges d’un fast-food peuvent désormais être visités (photos)

Les visiteurs pourront découvrir une nouvelle facette de la vie dans la Rome antique, avec l'ouverture d’un thermopolium, sorte de « fast food » de rue. Les vestiges de ce lieu sont très bien préservés avec des polychromies vives. D’autres lieux ont aussi ouvert au public comme les chantiers de la Maison d’Orion et la Maison du jardin.

Ce thermopolium s’est retrouvé enseveli pendant près de 2.000 ans suite à l’éruption du Vésuve. Les visiteurs pourront observer les peintures, les amphores et les comptoirs et en apprendre un peu plus sur ces lieux de vente de nourriture et de boisson. Les fouilles ont commencé en 2018 mais c’est en 2019 que ces vestiges sont apparus plus précisément aux archéologues.