Un puma a été observé sur un iceberg en Patagonie argentine (vidéo)

L’animal a été vu sur le lac de la zone protégée du Parc national Los Glaciares. Le Parc a partagé les images de cette rencontre atypique sur ses réseaux. Le parc précise aussi que la présence du puma n’est pas si curieuse, étant donné que l’animal est un très bon nageur : « Le puma est connu pour être un excellent nageur, et nous avons déjà observé des pumas passer d’une rive à l’autre (du lac) en nageant. (…) L’animal est arrivé par ses propres moyens sur le site, et vu ses capacités de nageur, il va certainement retourner sur la terre ferme par lui-même ».

Un peu plus tard dans la journée, les équipes du parc assurent ne plus l’avoir revu sur le glacier, l’animal a donc réussi à retrouver la terre ferme. L’équipe du parc ajoute : « Le cougar est un animal sauvage adapté à cet environnement et aux conditions météorologiques de la région, qui n’a besoin d’aucune assistance humaine pour survivre ».