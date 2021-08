À la télé ce soir: «Good Doctor» ou les Estivales de Culturebox

La saison 4 démarre ce soir. Comme le reste de la Californie, Saint-Bonaventure est submergé par l'épidémie de Covid-19. Les médecins s'isolent de leurs proches pour ne pas risquer de les contaminer. Shaun est frustré de ne pouvoir voir Léa, qui était sur le point de réemménager avec lui. Il héberge Park, qui ne rentre plus à Phoenix. Andrews s'est aménagé un studio dans son garage. Claire et Lim sont devenues amies après le décès de Melendez. De nouveaux symptômes de la Covid ne cessent de se manifester, ce qui pousse les médecins dans leurs retranchements, surtout Shaun, qui déteste l'imprévu.

Privée de public en 2020 pour cause de pandémie mondiale, la nouvelle scène française trépigne d'impatience à l'idée de remonter sur les planches. Certains artistes se produiront durant les festivals de l'été, mais ce cru 2021 sera une édition particulière une fois encore. Pour continuer d'offrir aux télé spectateurs le plaisir de les voir, France Télé visions propose des soirées 100% live, tournées à Montpellier, avec le meilleur de la scène française. Chacune d'entre elles réunit six groupes ou artistes plébiscités par le public dans leur genre musical : pop-rock, chanson française, musiques urbaines. Sept artistes de la scène musicale française sont au rendez-vous de cette soirée.

Les étoiles de Dominique Deprêtre :

« Kingsman : le cercle d’or », à 20h50 sur RTL-TVI - Trois étoiles

de Matthew Vaughn (2017)

Après le succès du « pilote », cette première suite renforce autant que se peut la filiation toute « bondienne » du concept ! Pas une scène ni un gag sans penser à l’univers cinématographique 007 de sorte que pour tout fan, il n’est que saveur et plaisir extrêmes. La question principale était de savoir comment ramener aux côtés du jeune héros joué par Taron Egerton son mentor incarné par Colin Firth, en principe occis. La solution est à la fois marrante et même en fin de compte plausible. C’est Julianne Moore qui incarne la « vilaine » de service dans un casting où nombre de « guest stars » s’en donnent visiblement à cœur joie.

« L’un dans l’autre », à 21h05 sur TF1 - Deux étoiles

de Bruno Chiche (2017)

Quoique pas vraiment neuve, l’idée d’échanger les personnalités de deux amants parfaitement « hétéros » est exploitée avec du rythme et de l’émotion sous la houlette de l’auteur de « Bernie et ses petites contrariétés ». Ex-collègues chez Canal +, Stéphane De Groodt et Louise Bourgoin jouent le jeu à fond au grand désarroi des « légitimes » incarnés par Pierre-François Martin-Laval et Aure Atika, cette dernière dans le rôle ingrat de celle « qui n’a rien vu venir ». Une bonne surprise dans le contexte de la production hexagonale contemporaine !

« King Guillaume », à 22h25 sur TMC - Une étoile

de Pierre-François Martin-Laval (2009)

Marquée par la présence de Florence Foresti et tournée en Bretagne sur la presqu’île Saint-Laurent, cette gentille comédie de situation a un peu de mal à prendre, sans doute parce que l’auteur a voulu garder une part trop évidente d’émotion et de poésie ne cadrant pas toujours de façon attendue avec le côté pamphlet du sujet. Il y a néanmoins des moments très savoureux.

« Tanguy », à 22h25 sur TF1 - Une étoile

d’Étienne Chatiliez (2001)

L’auteur de « Tatie Danielle » abandonne en partie la férocité habituelle de son humour dans ce film un peu caricatural, qui séduit surtout grâce au délicieux couple Azéma- Dussollier, en parents qui s’entendent comme larrons en foire pour faire fuir leur grand fils trop fidèle au foyer familial.