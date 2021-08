L’astéroïde Bennu n’a qu’une chance infime de frapper la Terre d’ici 2300

L’astéroïde devrait passer très près de la Terre en 2135, juste entre la Terre et la lune.

L’astéroïde Bennu devrait passer très près de la Terre en 2135 selon la NASA. L’organisme estime qu’il devrait passer à la moitié de la distance entre Terre et la Lune. Les chances d’un impact selon toutefois minimes mais pas nulles d’ici 2300. L’astéroïde fait 500 mètres de diamètre et a été découvert en 1999. Il fait partie des deux astéroïdes connus qui présentent des risques pour notre planète. L’astéroïde est étudié, notamment grâce à la sonde Osiris-Rex qui a passé deux ans en orbite autour de Bennu. Elle a aussi rapporté des échantillons après s’être brièvement posée dessus. Ces échantillons arriveront dans quatre ans sur Terre pour être étudiés.

Des probabilités infimes À propos d’un possible impact, la NASA se veut tout de même rassurante, et estime qu’il y 99,94 % de chance qu’il ne soit pas sur la trajectoire de la Terre. Davide Farnocchia, scientifique aux Near Earth Object Studies de la Nasa, a précisé : « Donc il n’y a pas de raison de trop s’inquiéter. »

Pour le moment, les scientifiques ne sont pas totalement sûrs et attendent beaucoup du passage de l’astéroïde en 2135 pour savoir si les risques sont consistants ou non pour 2300. Les scientifiques parlent d’un « trou de serrure gravitationnel ». Ce passage pourrait altérer la trajectoire de l’astéroïde et augmenter les risques d’une collision future avec la Terre.