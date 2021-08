Une fête organisée avec une strip-teaseuse dans une caserne provoque la stupéfaction

Les images viennent d’un journaliste de VTM Nieuws et laissent peu de doutes sur ce qu’il se passe. Elles datent en réalité du mois de mai. Une vingtaine de membres du 3e Bataillon Parachutiste, unité d’élite de la Défense, a organisé une covid-party dans la caserne de Tielen (province d’Anvers).

Il est possible de voir dans la vidéo plusieurs éléments, tout d’abord le non-respect des règles sanitaires appliquées à l’époque. Il est aussi possible de voir un soldat attaché à une chaise et fouetté avec un martinet par la strip-teaseuse, dont la venue devait être discrète. Ce n’est pas la seule scène problématique. L’un des militaires pose nu pour une photo de groupe avec ses collègues. L’alcool coule à flot.