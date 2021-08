À la télé ce soir: «Barbra Streisand, naissance d’une diva» ou «The Glorias»

Ce biopic est consacré à la journaliste et activiste féministe américaine Gloria Steinem. On découvre la vie de la journaliste, de son enfance dans l’Ohio à sa lutte dans le mouvement de la libération féminine.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Arthur 3 : la guerre des deux mondes », à 20h00 sur Club RTL – Deux étoiles

de Luc Besson (2010)

Troisième volet de la saga des « Minimoys » et suite directe de « La vengeance de Maltazard ». Situé quelque part entre « Microcosmos » et « Toy Story », le graphisme n’est pas vraiment des plus chatoyants, reproche qu’on n’a évidemment pas manqué d’adresser à Besson. Ce bouquet final n’en reste pas moins une belle prouesse technique.

« Miss Révolution » (1 re TV), à 20h30 sur BE1 – Deux étoiles

de Philippa Lowthorpe (2020)

L’histoire vraie d’une poignée de militantes féministes qui ont réussi à interrompre la retransmission en direct du Royal Albert Hall de la 20e élection de Miss Monde… L’occasion pour cette réalisatrice chevronnée de la BBC de passer au grand écran dans une reconstitution des plus classiques et sans bavure, valant cependant surtout par le casting emmené par la toujours aussi gracieuse Keira Knightley en contestataire vedette, et Greg Kinnear dans le rôle de l’animateur fétiche, à savoir l’acteur et humoriste Bob Hope. Notons que Miss Belgique – alias la Liégeoise Francine Martin – n’était pas dans le coup, faute de sélection dans le top 15.

« Le Saint », à 20h15 sur AB3 Channel – Une étoile

de Phillip Noyce (1997)

Tous ceux qui espéraient retrouver l’ambiance de la série qui cartonna tout au long des sixties en faisant de Roger Moore l’une des premières stars du petit écran ont été terriblement déçus par ce film d’action presque banal, à l’image d’un Val Kilmer sans le moindre charisme ni humour. Nominé aux Razzie Awards du pire acteur de l’année, il échappa à ladite consécration grâce au « Postman » de Kevin Costner.