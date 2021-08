Lambert Wilson, Nathalie Baye et Jacques Dutronc se mobilisent contre la vente des animaux en ligne

Une quinzaine de personnalités dont Lambert Wilson, Nathalie Baye, Jacques Dutronc ou même David Hallyday demandent des véritables mesures pour que les animaleries arrêtent de proposer des animaux à la vente en ligne. Selon eux, ce système de vente participe à l’augmentation du nombre d’abandon des animaux. Avec l’arrivée de l’été et les adoptions massives pendant la période de confinement, la SPA et les refuges expliquent voir le nombre d’animaux abandonnés augmenter significativement.

Dans leur lettre, ils dénoncent ces magasins qui vendent les animaux « comme une vulgaire marchandise » et expliquent que selon eux, cette attitude renforce « l’objectification de l’animal, mis au monde pour le profit et vendu comme une vulgaire marchandise, et à d’innombrables cas de négligence, maltraitances et abandons ».