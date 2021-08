À la télé ce soir: «Independence Day» et «Le grand quiz»

Les États-Unis fêtent leur indépendance lorsque les stations-radar du monde entier s'affolent. Une masse non identifiée s'approche de la Terre. Le soir même, toutes les métropoles sont rayées de la carte du monde. Le président Whitmore et quelques rescapés parviennent à s'enfuir dans une base secrète...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« La daronne », à 12h45 sur Be 1 - Deux étoiles

L’équilibre entre la comédie policière, le vrai suspense et la parodie pure est parfois bancal, mais le pseudo-couple formé par Hyppolite Girardot et Isabelle Huppert jouant au chat et à la souris donne des scènes plutôt cocasses. Et même si on ne croit pas un seul instant à tout ça, la façon dont le récit s’efforce de retomber sur ses pattes est une sorte d’exploit en soi.

« Arthur 3 : la guerre des deux mondes », à 18h15 sur Club RTL - Deux étoiles

Le troisième volet de la saga des « Minimoys » et suite directe de « La vengeance de Maltazard » se situe quelque part entre « Microcosmos » et « Toy Story ». Le graphisme n’est pas vraiment des plus chatoyants, reproche qu’on n’a pas évidemment pas manqué d’adresser à Besson. Ce bouquet final n’en reste pas moins une belle prouesse technique.

« Projet X », à 20h05 sur Tipik - Deux étoiles

Cédant à la mode – heureusement éphémère – de la caméra subjective, cette comédie trash qui ne respecte absolument rien est, il est vrai, agréablement spontanée et assez drôle par moments. N’empêche que le procédé est lourd à la longue et qu’au bout du compte, dans le même genre, « The Party » de Blake Edwards reste vraiment… « the » référence.

« Baby Boss », à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

Doublé par Alec Baldwin en V.O. et par Stefan Godin en V.F., le faux bébé – et vrai businessman – a permis au père des « Madagascar » de rebondir en attendant le numéro 4 de ladite saga dont la sortie est prévue pour décembre. Le succès étant au rendez-vous, le voilà donc avec deux… « bébés » sur les bras. Enfin, plus tout à fait car la suite à cette savoureuse variante à la « théorie des cigognes » a été dévoilée aux States en attendant son exploitation en Europe, réputée imminente.

« L’extraordinaire week-end de la famille Moll », à 21h55 sur La Trois - Deux étoiles

L’adaptation autochtone d’une bédé suisse créée en 1952 et restée très populaire dans tout le territoire quadrilingue. Une sorte de « Ducobu » en version alpestre et reconstituée dans les années 50 avec les tenues traditionnelles d’époque, une superbe Fiat 600 Multiplia – une voiture révolutionnaire, ancêtre des « monospaces ! » – et de la couleur partout. Un chouette spectacle familial.