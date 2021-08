Quel est ce virus repéré chez des dauphins qui pourrait créer une épidémie?

Ce 9 août, la revue Nature Scientific Reports a publié une nouvelle étude faite sur des dauphins, et plus particulièrement sur un retrouvé en 2018. Celui-ci est mort mais pas de manière naturelle. Il a été victime d’une nouvelle souche de morbillivirus des cétacés, un cousin du virus de la rougeole. De l’extérieur, ce mammifère marin paraissait en bonne santé sauf qu’en réalité, les organes, et plus particulièrement les poumons, étaient sérieusement touchés. La trachée et les bronches principales comportaient de nombreuses anomalies a priori fatales. Mais le pire dans l’histoire, c’est la menace que fait peser la contagiosité de cette nouvelle souche.

D’Hawaï au Brésil

Ce virus se répand pour l’instant parmi les dauphins de Fraser, une espèce particulièrement amicale et sociale, ce qui fait qu’elle cherche souvent la compagnie d’autres animaux, que ce soient des dauphins ou des orques. Les scientifiques craignent donc que le morbillivirus se propage notamment chez les orques d’Hawaï, qui ne sont plus qu’environ 160.